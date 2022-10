Rede aciona MPE contra encontro de Bolsonaro com sertanejos no Alvorada

A sigla apontou irregularidade no uso da residência oficial da Presidência para evento de campanha eleitoral edit

Apoie o 247

ICL

Carta Capital - O partido Rede Sustentabilidade apresentou uma representação no Ministério Público Eleitoral para apurar suposta irregularidade no uso da residência oficial da Presidência da República por Jair Bolsonaro (PL) para evento de campanha. Na segunda-feira, o ex-capitão recebeu cantores sertanejos que declararam apoio a ele no Palácio da Alvorada.

No documento, o partido aponta que o candidato à reeleição “promoveu um evento público de apoio político-eleitoral, envolvendo artistas de envergadura nacional, nas dependências do Palácio da Alvorada”. A Lei Eleitoral proíbe o uso das instalações públicas em benefício dos candidatos.

Leia a íntegra na Carta Capital .

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.