Rede aciona Supremo contra medida que 'respalda negacionismo' à vacinação de crianças

247 - A Rede Sustentabilidade recorreu nesta sexta-feira (4) ao Supremo Tribunal Federal (STF) para suspender um trecho do Plano Nacional de Operacionalização que dá a negacionistas a possibilidade de usarem o atestado de "contraindicações relativas" a fim de alegar que a vacinação contra a covid-19 não é recomendada para crianças.

O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) afirmou que "a sanha assassina do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, e do presidente Jair Bolsonaro, agora tem nossas crianças como alvo". "A pasta criou carta-branca para negacionistas alegarem que a vacina pediátrica é contraindicada para seus filhos", disse. O relato foi publicado pelo portal Uol.

De acordo com o documento, "as contraindicações relativas, aquelas em que há a necessidade de análise individualizada, compete ao médico atestar tal contraindicação, através do atestado médico - sendo seu fornecimento direito inalienável do paciente".

"Brincar com a saúde de nossas crianças e jovens, é absolutamente incompatível com o regime republicano e democrático de proteção a direitos fundamentais", acrescentou.

