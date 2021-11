Rede vai ao STF para obrigar governo a cobrar passaporte vacinal

Apoie o 247

Metrópoles - A Rede entrou com um pedido de liminar no STF exigindo que seja feita a cobrança de passaporte vacinal para pessoas que chegam no Brasil do exterior.

A Anvisa sugeriu a adoção da medida sanitária, mas Jair Bolsonaro já declarou que é contra.

“Se o governo federal segue em sua linha de desacreditar a ciência e as medidas de combate ao coronavírus, é preciso que os demais Poderes da República tragam o trem de volta ao trilho, afirmando e reafirmando, na medida do necessário, que os direitos fundamentais devem ser levados a sério”, diz a petição.

