Reforma na biblioteca do Planalto para sala que Michelle Bolsonaro não quis mais custou R$ 62 mil

Durante a reforma da biblioteca presidencial para instalar sala com banheiro privativo, livros históricos foram empilhados no corredor. Com repercussão negativa, Michelle Bolsonaro desistiu da sala em meio à obra edit

Fórum - A reforma na biblioteca da Presidência da República, no Palácio do Planalto, que teve sua área de acervo reduzida para abrigar uma sala com banheiro privativo para Michelle Bolsonaro custou R$ 62 mil, segundo informações obtidas via Lei de Acesso à Informação, divulgadas neste sábado (2) por Guilherme Amado na revista Época.

As obras teriam feitas por empresas terceirizadas em fevereiro, por meio de um contrato já existente, após a primeira-dama pedir a Jair Bolsonaro um espaço para despachar próximo do gabinete presidencial.

Leia a íntegra na Fórum.

