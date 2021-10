Relator da MP do Auxílio Brasil cobra governo: 'sumiram'

Apoie o 247

Metrópoles - O relator da medida provisória que cria o Auxílio Brasil, deputado Marcelo Aro, cobrou uma definição do governo Bolsonaro sobre o novo valor do programa social e afirmou que já pode apresentar seu relatório. Em meio a uma disputa entre as alas econômica e política do governo, a Câmara precisa enviar o texto aprovado ao Senado em apenas duas semanas, para evitar que a proposta perca a validade.

O principal motivo da discordância na gestão Bolsonaro é o respeito ao teto de gastos. Jair Bolsonaro pretende aumentar o valor do benefício social de R$ 189 para R$ 400. Essas alterações aconteceriam em 2022, ano em que Bolsonaro tentará se reeleger. Nesse modelo, o país gastaria R$ 30 bilhões fora da regra fiscal. O time de Paulo Guedes, ministro da Economia, é contra desrespeitar a Lei de Responsabilidade Fiscal.

