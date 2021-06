Relator diz que texto da privatização da Eletrobras no Senado deve sair na quinta

O relator da medida provisória (MP) que privatiza a Eletrobras, senador Marcos Rogério (DEM), disse que o relatório deve ficar pronto na quinta-feira, 10 ou, no máximo, no começo da semana que vem edit

247 - O relator da medida provisória (MP) que privatiza a Eletrobras, senador Marcos Rogério (DEM), disse que o relatório deve ficar pronto na quinta-feira, 10 ou, no máximo, no começo da semana que vem, segundo a CNN.

Ao lado do ministro da Economia, Paulo Guedes, o senador disse em coletiva de imprensa que conversou com o ministro “sobre o esforço de apresentar o relatório ainda nesta semana, se não na quinta-feira, no máximo, no início da semana que vem, para garantir a votação no Senado".

Segundo o senador, ele ainda está "ouvindo os setores, dialogando, ponderando, ouvindo o governo através do Ministério da Economia e do de Minas e Energia, a agência reguladora e a partir dessas tratativas, vamos apresentar um relatório para reunir as convergências. Nos pontos de divergência, vamos submeter ao voto".

Ele ainda destacou que não descarta a possibilidade de os senadores fazerem alguma correção ou alteração no texto já aprovado pela Câmara dos Deputados, mas argumentou que "nosso esforço é trabalhar com base no texto que veio da Câmara, que já conta com um entendimento do governo sem grandes alterações".

