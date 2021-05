Relator do caso Daniel Silveira na Câmara diz que argumento da defesa é 'babaquice'

Sem saber que o microfone estava aberto, o Fernando Rodolfo (PL), relator do caso Daniel Silveira (PSL-RJ) no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados, respondeu argumento da defesa do deputado: “babaquice” edit

247 - O deputado federal Fernando Rodolfo (PL), relator do caso Daniel Silveira (PSL-RJ) no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados, chamou de “babaquice” um argumento do advogado Leandro Mello Frota, que defende o deputado bolsonarista preso pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

Em reunião do colegiado, nesta terça-feira, 18, Frota explicava que os deputados estão acusando Silveira de ter gravado um vídeo atacando o STF, quando as críticas do deputado foram feitas em uma live no Facebook.

Sem saber que o microfone estava aberto, Rodolfo respondeu que “se está respondendo, é porque foi gravado…babaquice”.

Daniel Silveira pode perder mandato

No vídeo em questão, Silveria atacou os ministros do STF e sugeriu que eles fossem agredidos, o que motivou sua prisão após pedido do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo. Sua prisão foi confirmada pela Câmara.

Na semana passada, o ministro da Corte Alexandre de Moraes negou um pedido para que o bolsonarista fosse transferido para a prisão domiciliar com uso de tornozeleira eletrônica.

O Conselho de Ética pode propor a perda do mandato do deputado federal.

