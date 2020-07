Relator do habeas corpus de Queiroz, Felix Fischer está internado em Brasília

Segundo o blog do jornalista Fausto Macedo, o ministro Felix Fischer, do STJ, está sendo submetido a uma cirurgia de risco edit

247 - O ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, está internado em Brasília nesta segunda-feira, 27, e sendo submetido a uma cirurgia de risco, sem relação com o coronavírus.

A informação é do blog do jornalista Fausto Macedo, do jornal O Estado de S. Paulo. Felix Fischer é relator do habeas corpus do ex-assessor Fabrício Queiroz, apontado como operador financeiro do clã Bolsonaro.

Queiroz, juntamente com sua esposa, Márcia Aguiar, está em prisão domiciliar graças a uma decisão do presidente do STJ, ministro João Otávio de Noronha.

Fischer também é relator da Lava Jato no STJ. Em julho do ano passado, o ministro foi internado no Hospital Brasília para tratar de uma embolia pulmonar.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.