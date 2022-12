Relator indica o destino de quase R$ 20 bilhões em emendas do orçamento secreto

Apoie o 247

Carta Capital - O relator-geral do Orçamento de 2023, senador Marcelo Castro (MDB-PI), disse nesta segunda-feira 19 que as emendas de comissão da Câmara e do Senado terão prioridade na redistribuição dos 19,4 bilhões de reais em emendas de relator previstos para 2023. Trata-se do montante conhecido com orçamento secreto, declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal.

Há quatro tipos de emendas apresentadas ao Orçamento: individuais, de bancada, de comissão e do relator. As emendas individuais são de autoria de cada senador ou deputado. As de bancada são emendas coletivas, de autoria das bancadas estaduais ou regionais. Emendas apresentadas pelas comissões técnicas da Câmara e do Senado também são coletivas, assim como as propostas pelas Mesas Diretoras das duas Casas.

Já as emendas de relator se tornaram uma espécie de moeda de troca entre o governo federal e o Congresso Nacional, já que não precisam ser distribuídas de forma igualitária entre os parlamentares. Assim, o Planalto contempla deputados e senadores aliados com verbas além daquelas a que eles têm direito. O mecanismo foi utilizado por Jair Bolsonaro (PL) para angariar apoio em votações importantes, em uma prática que ficou conhecida no meio político como “toma lá, dá cá”.

Leia a íntegra na Carta Capital.

