Relator no Conselho de Ética pede cassação do mandato de Flordelis, acusada de mandar matar o marido

247 - O deputado Alexandre Leite (DEM-SP) leu nesta terça-feira (1) parecer em que pede a cassação do mandato da deputada Flordelis (PSD-RJ). Alexandre é relator no Conselho de Ética da Câmara do caso da ré na Justiça, que é acusada de ter sido a mandante do assassinato do marido, o pastor Anderson do Carmo, em junho de 2019.

O conselho deve votar o parecer na próxima semana. Caso o voto do relator seja acompanhado, o processo seguirá ao plenário da Câmara, que decidirá sobre o tema.

A parlamentar nega as acusações. Em depoimento no Conselho de Ética em 13 de maio, ela disse que se tornou "pária" na Casa desde que as acusações foram tornadas públicas. (Com informações do G1).

