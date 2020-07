Relatora do Fundeb na Câmara diz que há compromisso para que texto passe no Senado sem mudanças

247 - A deputada federal Professora Dorinha Seabra (DEM-TO), relatora do Fundeb na Câmara dos Deputados , falou à TV 247 que espera uma rápida aprovação do texto no Senado sem alterações e que há um compromisso entre as duas casas neste sentido. Na entrevista, ela falou sobre seu trabalho de articulação no Congresso que permitiu que fosse aprovado quase por unanimidade o Fundeb permanente , promovendo uma grande derrota para o governo Bolsonaro.

A parlamentar explicou que o novo texto do Fundeb foi construído em conjunto com o Senado, representado na pessoa do senador Flávio Arns (Rede-PR), justamente para tornar o plano plural e facilitar a aprovação da proposta entre os senadores.

“Desde maio do ano passado que eu convidei e nós conversamos juntos, eu e o senador Flávio Arns, que é o relator de duas PECs com o mesmo tema no Senado, e acho que pela primeira vez a Câmara o Senado começaram a trabalhar juntos. Os consultores da Câmara e do Senado começaram a trabalhar, o senador Flávio Arns foi de um espírito público e um compromisso com a educação porque assumiu esse compromisso com o texto. Por isso que eu disse que muitos elementos que estão nesse texto não são só da Câmara, eles vieram nessa construção justamente para dar esse conforto para o próprio Senado. Foi confirmada a relatoria do senador Flávio Arns e também assinei o autógrafo da PEC e ela já foi para o Senado. Existe o compromisso do Senado de rapidamente votar o texto da PEC sem alteração seguindo o texto que foi votado na Câmara”, explicou.

