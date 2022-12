Relatório da transição sugere revogar ou revisar mais de 60 atos de Bolsonaro

Entre as 63 intervenções, estão 42 sugestões de revisão e 21 de revogação edit

247 - A equipe de transição do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sugeriu a revogação ou revisão de 63 atos do governo de Jair Bolsonaro (PL). Entre as 63 intervenções, estão 42 sugestões de revisão e 21 de revogação, total ou parcial. A informação foi publicada neste sábado (24) pela CNN Brasil.

De acordo com a equipe do futuro governo, nove áreas diferentes terão mudanças, que vão de políticas públicas de armas a processos de desestatização.

A equipe de transição não deverá suspender de imediato os sigilos de 100 anos impostos por Bolsonaro sobre documentos do governo federal.

