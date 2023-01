Renan Calheiros anuncia instalação da CPI do terrorismo para punir todos os envolvidos, inclusive militares

Apoie o 247

247 - O senador Renan Calheiros (MDB-AL) garantiu nesta quarta-feira (11), durante entrevista à GloboNews, que a CPI do terrorismo - para apurar os atos de terrorismo cometidos por bolsonaristas em Brasília no domingo (8) - será instalada no Senado Federal.

"A asfixia do golpismo-terrorista envolve todos poderes. A CPI será instalada e vai caçar participantes, financiadores e mentores onde estiverem: nas ruas, nos quartéis ou escondidos em palácios", disse o parlamentar.

Acredita-se que a CPI será instalada apenas em novembro, após o recesso parlamentar e a eleição dos novos presidentes do Senado e da Câmara dos Deputados.

