Renan Calheiros defende criação de CPI para investigar Bolsonaro e Augusto por atos terroristas em Brasília

247 - O senador Renan Calheiros (MDB-AL) usou as redes sociais para afirmar que está retornando à Brasília nesta segunda-feira (9) com o objetivo de coletar assinaturas para a abertura de uma CPI para investigar “golpistas e aqueles que, por ação ou omissão, ajudam os terroristas. Eles incluem Bolsonaro [Jair Bolsonaro (PL], o Procurador Aras [procurador-geral da República, Augusto Aras], militares e políticos”. O parlamentar disse, ainda, que vai defender a expulsão do governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, dos quadros do partido.

Em entrevista à CNN Brasil, o senador Renan Calheiros disse que também pretende elaborar uma petição para que Bolsonaro seja formalmente investigado no inquérito dos atos antidemocráticos e declarado considerado fugitivo da Justiça brasileira, além de ser obrigado a prestar esclarecimentos. “E se ele se recusar a vir prestar depoimento, vamos pedir, nessa petição, sua prisão preventiva” [de Jair Bolsonaro], afirmou.

No domingo (8), quando os atos terroristas promovidos por bolsonaristas e militantes da extrema direita ainda aconteciam em Brasília, o parlamentar fez uma postagem afirmando que “a situação não admite tolerância ou ingenuidade” e que ele e o senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) estavam propondo a criação de uma “CPI para apurar as responsabilidades sobre o mais grave ataque contra a democracia brasileira. Assim como foi no Capitólio. Eles não passarão”.

A criação da CPI será discutida numa reunião nesta segunda-feira com o presidente em exercício do Senado, Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB)

