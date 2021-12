Renan Calheiros diz que provas da conduta criminosa de Moro surgem diariamente

Senador também ironizou a reação do ex-juiz à investigação do Tribunal de Contas da União sobre seu enriquecimento edit

247 – O senador Renan Calheiros (MDB-AL) disse nesta quarta-feira que as provas dos crimes do ex-juiz Sergio Moro, que hoje confessou que a Lava Jato foi uma operação política contra o Partido dos Trabalhadores , estão surgindo diariamente. Renan também defendeu a investigação do Tribunal de Contas da União sobre o enriquecimento do ex-juiz parcial e suspeito. Confira e apoie o documentário de Joaquim de Carvalho :

As provas da conduta criminosa de Sérgio Moro surgem diariamente. Reduziu ilegalmente a pena do doleiro amigo Albert Youssef e ficou indignado com a investigação do TCU contra ele, arguindo a falta de competência. Logo ele… https://t.co/PSyUhZKFNS — Renan Calheiros (@renancalheiros) December 29, 2021

