Renan Calheiros elogia validação da Vaza Jato pelo STF: 'goleada na defesa da ordem jurídica e do estado democrático'

“O ministro Lewandowski do STF e a 2ª turma dão de goleada na defesa da ordem jurídica e do estado democrático de direito ao iluminar as catacumbas da Lava Jato”, comentou o senador Renan Calheiros edit

247 - O senador Renan Calheiros (MDB), crítico da Operação Lava Jato, comemorou a validação das conversas mostradas pela Vaza Jato pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Ele elogiou o relator na Corte, Ricardo Lewandowski, que conseguiu aprovar a medida nesta terça-feira, 9.

“Dois Lewandowskis brilham pelo mundo. O camisa 9 do Bayern marcou 2 gols e levou o time à final do mundial. Por aqui, o ministro Lewandowski do STF e a 2ª turma dão de goleada na defesa da ordem jurídica e do estado democrático de direito ao iluminar as catacumbas da Lava Jato”, afirmou nas redes sociais.

Dois Lewandowskis brilham pelo mundo. O camisa 9 do Bayern marcou 2 gols e levou o time à final do mundial. Por aqui, o ministro Lewandowski do STF e a 2ª turma dão de goleada na defesa da ordem jurídica e do estado democrático de direito ao iluminar as catacumbas da #LavaJato. February 9, 2021

A maioria dos ministros da Segunda Turma do STF decidiu que é legal o compartilhamento com a defesa do ex-presidente Lula das mensagens trocadas entre o ex-juiz Sérgio Moro e procuradores da Lava Jato, apreendidas na Operação Spoofing.

As mensagens, que foram anexadas pela defesa de Lula em recurso ao STF, confirmam o papel de Moro como chefe da Operação e a intimidade do então juiz com procuradores, orientando, criticando e combinando datas dos processos junto à força-tarefa. As conversas confirmam o conluio para processar, prender e tirar Lula das eleições presidenciais.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.