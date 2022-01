Renan Calheiros pede cadeia para o "bajulador" Queiroga

Apoie o 247

247 - O senador Renan Calheiros (MDB-AL) usou o Twitter nesta quinta-feira (6) para pedir a prisão do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, e outros "irresponsáveis" envolvidos no recrudescimento da pandemia no país e no "apagão" de dados do Ministério da Saúde.

"Os casos de Covid estão aumentando, surgem variantes, o Ministério da Saúde tem apagões de dados e é tocado por um bajulador negacionista enquanto hospitais voltaram a encher. Cadeia para esses irresponsáveis', escreveu.

