Renan ironiza: "paciente Bolsonaro não tentou tratamentos alternativos, não pregou negacionismo"

247 - Após quatro dias internado com obstrução intestinal, Jair Bolsonaro finalmente teve alta neste domingo, 18. Relator da CPI da Covid, o senador Renan Calheiros (MDB) ironizou, no entanto, que “o paciente Bolsonaro não tentou tratamentos alternativos, não pregou negacionismo. Priorizou a ciência e a medicina”, ao contrário do que fez diante da pandemia da Covid-19.

“Se o paciente tivesse presidido o Brasil na pandemia, centenas de milhares de vidas teriam sido salvas”, lembrou o senador alagoano. Renan tem feito duras críticas a Bolsonaro pela sua condução desastrosa e criminosa da pandemia do novo coronavírus no Brasil, que já matou quase 550 mil pessoas.

