Republicanos cogita lançar Damares candidata ao governo do DF em 2026

247 — O partido Republicanos cogita lançar a atual senadora e ex-ministra Damares Alves como candidata ao governo do Distrito Federal nas eleições de 2026, informou o Metrópoles . Conforme o plano do partido, Damares seria a cabeça de chapa e a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) concorreria a uma das vagas no Senado. O partido pretende usar as outras duas vagas na chapa majoritária, de vice-governador e senador, para atrair outros partidos, como União Brasil e PSD.

Os líderes do Republicanos acreditam que o cenário para Damares em 2026 é favorável. Primeiramente, o atual governador do DF, Ibaneis Rocha (MDB), não poderá concorrer à reeleição, abrindo espaço para novos candidatos. Além disso, Damares estará no meio de seu mandato como senadora, o que lhe permite disputar a eleição e ainda ter quatro anos de mandato caso perca.

No entanto, se o partido seguir com esse plano, poderá entrar em conflito com o PP, partido da atual vice-governadora do DF, Celina Leão, que já manifestou interesse em concorrer ao governo em 2026. O partido avalia que, apesar de Damares se colocar como candidata à Presidência da República em 2026, ela ainda não está pronta para esse cargo.

