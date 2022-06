Restos mortais chegam a Brasília para perícia; exame de DNA começa nesta sexta

Peritos começarão nesta sexta-feira (17) a fazer o exame de DNA no material genético encontrado no meio da floresta edit

247 - Os restos mortais do indigenista da Fundação Nacional do Índio (Funai) Bruno Pereira e do jornalista inglês Dom Phillips chegaram nesta quinta-feira (16) em Brasília (DF). Eles foram assassinados no dia 5 na Amazônia.

De acordo com o jornal O Globo, a partir desta sexta-feira (17), os peritos começarão a fazer o exame de DNA no material genético encontrado no meio da floresta.

A PF, a Marinha e um grupo de indígenas continuam tentando localizar o barco que teria sido afundado pelos criminosos para ocultar o assassinato.

