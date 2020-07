Resultado do teste de Bolsonaro para Covid-19 é esperado para o meio-dia

247 - Jair Bolsonaro informou na noite de segunda-feira (6) que realizou um novo exame para a Covid-19 após apresentar sintomas da doença. A divulgação do resultado do teste deve acontecer ainda nesta terça-feira (7) ao meio-dia. A CNN Brasil apurou que Bolsonaro teve febre de 38ºC e já está tomando hidroxicloroquina e azitromicina de maneira preventiva. A informação é do portal Correio Braziliense.

Na entrada do Palácio da Alvorada na noite de segunda-feira, Bolsonaro comentou com apoiadores que realizou um exame para a Covid-19 e uma ressonância magnética dos pulmões. A reportagem acrescenta que os proBolsonaro teve febre de 38°C e já está tomando hidroxicloroquina e azitromicinacedimentos foram realizados no Hospital das Forças Armadas (HFA).

“Eu vim do hospital agora, fiz uma chapa do pulmão, tá limpo o pulmão, tá certo? Vou fazer o exame do covid agora, mas está tudo bem”, relatou Bolsonaro, alertando que não poderia chegar “muito perto” do grupo de apoiadores por se tratar de uma “recomendação para todo mundo”.

