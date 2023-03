Revelada a identidade da ossada encontrada perto do Palácio do Planalto

Apoie o 247

247 - A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) identificou a ossada localizada na noite da última quinta-feira (9), nas proximidades do Palácio do Planalto. A coluna de Mirelle Pinheiro e Carlos Carine, no portal Metrópoles, apurou que a vítima é Hermano Caetano Ferreira Neto, de 54 anos. O homem, que era alcoólatra, estava desaparecido desde 3 de janeiro deste ano.

“De acordo com as investigações, a vítima foi vista pela última vez em janeiro, no Hospital de Base do Distrito Federal. No entanto, o homem fugiu antes mesmo de ser atendido. Familiares relataram que Hermano Neto morava no Riacho Fundo e tinha o costume de passar dias fora de casa devido ao vício”, informa a coluna.

“Constantemente, era encaminhado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ou Corpo de Bombeiros à Unidade de Pronto Atendimento (Upa) do Núcleo Bandeirante”, acrescenta.

