Ricardo Barros diz que vai processar senadores que votarem a favor do relatório final da CPI

247 - O líder do governo na Câmara dos Deputados, Ricardo Barros (PP-PR), afirmou que irá processar todos os senadores que votarem a favor do relatório final da CPI da Covid, que trata de seu envolvimento no caso Covaxin.

O relator, senador Renan Calheiros (MDB-AL), pede que a Receita Federal investigue as empresas de Barros que estariam envolvidas em "prática própria de quem oculta a origem dos recursos (por exemplo, por corrupção)", segundo o documento.

Barros nega as acusações da CPI. "A investigação provou que eu não participei, e ele (Renan Calheiros) insiste em fazer uma tese que não tem fundamento nenhum. Vai responder juridicamente. E os outros senadores que votarem a favor do relatório também, na sucessão. Ele, eu processo agora, quando ele divulga seu relatório. Os outros, eu processo depois, quando votarem a favor do relatório dele sabendo que não tem os elementos", disse o deputado, em sessão do Conselho de Ética da Câmara. (Com informações do Globo).

