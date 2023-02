Ricardo Salles diz que não quer presidir Comissão do Meio Ambiente

Apoie o 247

ICL

247 — Após alvoroço causado pela possibilidade do ex-ministro do Meio Ambiente Ricardo Salles assumir a presidência da Comissão de Meio Ambiente da Câmara dos Deputados , o deputado eleito pelo PL de São Paulo negou que vá se candidatar para o posto e disse que seu partido sequer ficou com a comissão.

Segundo o jornal O Estado de S.Paulo , Salles ainda afirmou que precisa “aprender como é que as coisas funcionam” antes de assumir qualquer comissão. “Em princípio, para te falar a verdade, preferia nem presidir nada nesse primeiro ano”, afirmou, justificando ser novato na Câmara. “Eu não sou do parlamento. Até aprender como é que as coisas funcionam no parlamento, eu acho que você tem que segurar um pouco a onda”.

O deputado deixou o Ministério do Meio Ambiente em 2021, quando passou a ser investigado pela Polícia Federal por susposto envolvimento com esquemas de facilitação para exportação de madeira ilegal.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.