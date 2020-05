Roberto Jefferson atentou contra a Lei de Segurança Nacional e pode ser preso pelo STF

Condenado por corrupção, o parlamentar que simboliza o centrão e convoca o golpe contra as instituições pode ser enquadrado edit

247 – O ex-deputado Roberto Jefferson cometeu um crime gravíssimo, nesta manhã, ao convocar, armado, um golpe bolsonarista. "DE CRIME ELE ENTENDE! Depois de ser condenado no esquema do mensalão, Roberto Jefferson claramente pratica o crime previsto no artigo 23, da lei de segurança nacional: “Incitar à subversão da ordem política ou social”. Que o Ministério Público não se acovarde", postou o professor de direito constitucional Flávio Martins, em seu twitter . A jornalista Vera Magalhães também defendeu seu indiciamento:

Só esses dois tuítes bastam para o ministro @alexandre indiciar o ex-deputado no inquérito que apura os atos golpistas, não? Via @brpolitico: Roberto Jefferson defende golpe de Estado no Twitter - https://t.co/zVNVcFWV71 — Vera Magalhães (@veramagalhaes) May 9, 2020









