Rodrigo Maia compara Bolsonaro a Fujimori e diz que ele pode terminar preso

"O último presidente que inventou ficar passeando de tanque terminou mal o governo e foi preso: Alberto Fujimori, no Peru", lembrou o deputado e ex-presidente da Câmara

247 - O deputado federal e ex-presidente da Câmara Rodrigo Maia (DEM-RJ) comparou Jair Bolsonaro a Alberto Fujimori, ex-presidente do Peru que também tentou demonstrar força com desfile de tanques, e acabou preso.

“Eu lembro Fujimori. Ele fez um passeio com tanques e como terminou ele? Na cadeia. Então é bom que o presidente da República entenda que há limite na Constituição e naquilo que ele pode e deve fazer”, disse Maia em entrevistas concedidas nesta segunda-feira (9).

“Espero que as próprias Forças Armadas consigam recuar dessa decisão absurda de ameaçar o parlamento no dia da votação do voto impresso”, completou Maia.

Em nota divulgada nesta noite, a Marinha confirmou que mantém a exibição de tanques. A instituição também negou que o evento esteja relacionado à votação da PEC do voto impresso pela Câmara dos Deputados.

