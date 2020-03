Rodrigo Maia participa de evento cancelado por suspeita de coronavírus

247 - Um encontro promovido pela ONG Todos Pela Educação, em Brasília, que também aconteceu nesta segunda-feira (9), foi cancelado na manhã desta terça-feira (10), porque um dos integrantes da organização apresentou suspeita de infecção pelo novo coronavírus. O presidente da câmara dos deputados, Rodrigo Maia (DEM), participou do evento que reuniu cerca de 500 pessoas no dia anterior ao cancelamento preventivo.

O evento já estava previsto para encerrar na quarta-feira (11), contando com a presença do governador de São Paulo, João Doria, e do ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli.

Com a participação de integrante notificado com suspeita de infecção pelo novo coronavírus, o encontro de segunda-feira (9) recebeu a presença do secretário do Tesouro Nacional, Mansueto Almeida, do senador Izalci Lucas (PSDB-DF) e de outros parlamentares, além de especialistas da área do ensino e do próprio presidente da câmara dos deputados, Rodrigo Maia (DEM).