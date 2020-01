Rodrigo Maia: Weintraub é um 'desastre'

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), voltou a criticar o ministro da Educação. Abraham Weintraub, é um "desastre" e "brinca com o futuro de milhões de crianças do Brasil", disse Maia. A ala militar do governo também defende demissão de Weintraub edit

Sputnik Brasil - O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), declarou nesta quinta-feira que o ministro da Educação, Abraham Weintraub, é um "desastre" .

Segundo Maia, que participou de uma coletiva de imprensa após um evento em São Paulo, Weintraub "brinca com o futuro de milhões de crianças do Brasil".

O ministro atrapalha o futuro das novas gerações e compromete a administração da educação no País com um discurso ideológico e ineficiência, acrescentou o deputado.

"Ele está comprometendo o futuro das novas gerações, e a cada ano que se perde com ineficiência e com o discurso ideológico de péssima qualidade, prejudica os anos seguintes da nossa sociedade. Mas quem nomeia e quem demite é o presidente", disse Maia, citado pela Agência Câmara de Notícias.

O ministro da Educação enfrenta mais uma crise após falhas na verificação das provas do último Enem. Após se gabar do "melhor Enem de todos os tempos", Weintraub revelou que milhares de notas foram divulgadas com erros.

Pelo menos 5.974 pessoas receberam notas erradas, o que levou o caso para a Justiça.

Rodrigo Maia aproveitou a ocasião para tecer críticas ao ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Segundo o presidente da Câmara, Salles seria um quadro de qualidade que precisa retomar o diálogo com os setores do meio ambiente.