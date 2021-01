Rodrigo Pacheco (DEM) oficializa candidatura à presidência do Senado

247 - O senador Rodrigo Pacheco (DEM-MG) oficializou sua candidatura à presidência do Senado nesta terça-feira (19).

Apadrinhado pelo atual presidente da casa, Davi Alcolumbre (DEM-AP), ele tem apoio do Planalto e também de partidos da oposição, como PT e PDT.

A principal adversária de Pacheco é Simone Tebet (MDB-MS), que lançou sua candidatura há menos de 10 dias.

Em nota, Pacheco prometeu preservar a independência do Senado para tomar decisões “livres e autônomas” e a unificação das instituições.

Confira a íntegra:

Confira, abaixo, a íntegra do texto a ser divulgado por Rodrigo Pacheco:

Senhoras Senadoras, Senhores Senadores, sociedade brasileira,

Com o respeito e as homenagens que presto aos meus pares, formalizo minha candidatura à presidência do Senado Federal para o período 2021/2023, movido por enorme senso de responsabilidade.

Tenho 44 anos de idade, sou advogado por profissão, tive um mandato de deputado federal e atualmente represento, com orgulho, o meu Estado de Minas Gerais nesta Casa da Federação.

Reconheço a necessidade de se manterem os méritos e os avanços da gestão atual, e estou ciente de que os novos desafios do Brasil demandarão novas soluções, para as quais empenharei esforços na exata medida em que me comprometo com bases que sucintamente elenco:

Defender a República, a Federação e o Estado Democrático de Direito, bem como os seus princípios e preceitos orientadores;

Garantir as liberdades, a democracia, as estabilidades social, política e econômica do País, bem como a segurança jurídica, a ética e a moralidade pública, com respeito às Leis e à Constituição Federal;

Preservar a independência do Senado Federal, premissa fundamental para a tomada de decisões políticas livres e autônomas que sejam de interesse da Nação e dos brasileiros;

Assegurar as prerrogativas dos senadores e das senadoras, legítimos representantes eleitos de seus Estados e do Distrito Federal, para o livre e eficiente exercício de seus mandatos, bem como o funcionamento pleno e otimizado de todos os órgãos que compõem o Senado Federal, com especial nota para o funcionamento regular do Colégio de Líderes para a deliberação sobre a pauta;

Buscar permanentemente a unificação das instituições em torno de um objetivo comum - o bem geral - e a pacificação da sociedade brasileira, sob o manto do diálogo e da busca do consenso, tendo como paradigma a independência harmônica entre os poderes;

Ter como meta a ser atingida uma sociedade justa e livre, desprovida de preconceitos e discriminação de qualquer espécie;

Ter como foco imediato da atuação legislativa do Senado Federal, em virtude da pandemia e de seus graves reflexos, o trinômio: saúde pública – crescimento econômico – desenvolvimento social, com o objetivo de preservar vidas humanas, socorrer os mais vulneráveis e gerar emprego, renda e oportunidades aos brasileiros e brasileiras, sem prejuízo de outras matérias de igual relevância, que merecerão, a seu tempo, atenção e prioridade;

Submeter à deliberação do plenário as reformas e as proposições necessárias e imprescindíveis para o desenvolvimento do País.

Por fim, agradeço ao povo mineiro, ao meu partido político, o Democratas, bem como a todos os demais partidos e seus senadores e senadoras que já manifestaram apoio à candidatura, o que muito me honra e alegra.

O conhecimento liberta. Saiba mais