Rodrigo Pilha flagra ameaça de PM a familiares de presos (vídeo)

Um dos PMs apontou as câmeras de segurança do local para uma mulher presente e a ameaçou, afirmando que os presos cujos parentes estavam presentes seriam identificados edit

Revista Fórum - Familiares de presos realizaram manifestação nesta terça-feira (26), em frente ao Palácio do Buriti, em Brasília, pela volta das visitas. Um dos PMs apontou as câmeras de segurança do local para uma mulher presente e a ameaçou, afirmando que os presos cujos parentes estavam presentes seriam identificados.

A ameaça foi registrada pelo ativista Rodrigo Pilha, que foi coagido pelos policiais, mas continuou filmando. Pilha ainda gravou outro vídeo em que explica a situação. Veja abaixo:

Mais um absurdo da PM do DF. Familiares de presos cobraram retorno das visitas. Aos 22 segundos do vídeo o policial fala que as câmeras vão identificar cada uma delas pra saber de quais detentos são parentes. Ameaça velada. @rodrigopilha registrou e foi coagido, mas não cedeu.

+ pic.twitter.com/zPn3BiMnLE October 27, 2021

