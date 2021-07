Rogério Marinho confirma ter recebido filho de Bolsonaro em seu gabinete

“Ele entrou calado e saiu calado”, disse o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho. Jair Renan foi ao encontro com dirigentes da empresa Gramazini Granitos e Mármores Thomazini, empresa que lhe deu um carro elétrico edit

247 - O ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, compareceu a uma comissão da Câmara dos Deputados nesta terça-feira, 6. Ele foi convocado para esclarecer sobre a audiência na qual recebeu, no ano passado, em seu gabinete, Jair Renan, filho de Jair Bolsonaro, que estava acompanhado de representantes de uma empresa privada.

Renan foi ao encontro com dirigentes da empresa Gramazini Granitos e Mármores Thomazini, empresa que lhe deu um carro elétrico no valor de R$ 90 mil. Marinho confirmou à comissão que a audiência foi solicitada pelo gabinete de Jair Bolsonaro, por um de seus auxiliares.

“Não causou constrangimento. Ele entrou calado e saiu calado. Só soube que era filho do presidente porque alguém me apresentou a ele”, disse Rogério Marinho na comissão. O ministro, no entanto, evitou tocar no assunto na maior parte do tempo.

Segundo Marinho, a empresa tratou sobre inovação tecnológica em área habitacional e encaminhou a pretensão da empresa à Secretaria de Habitação da pasta, "que recebe cotidianamente centenas de contribuintes e que levam adiante ou não", disse.

Tráfico de influência

O grupo capixaba Gramazini Granitos e Mármores, que tem como lobista Jair Renan Bolsonaro, o filho “04” de Jair Bolsonaro, obteve em setembro de 2019 um benefício fiscal que concede 75% de desconto no pagamento do Imposto de Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) até 2028.

Levantamento no Diário Oficial da União mostra ainda que apenas em 2021 a empresa obteve amis de 15 autorizações da Agência Nacional de Mineração (ANM) para prospectar novas áreas para produção de minério.

O Ministério Público Federal (MPF) instaurou um procedimento preliminar para apurar “possíveis crimes de tráfico de influência e lavagem de dinheiro” na proximidade entre o grupo empresarial e o filho de Bolsonaro.

