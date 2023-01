'Rosa Weber cobrará rigor em apuração sobre terrorismo bolsonarista', diz ex-ministro

"Na abertura do ano judiciário, em primeiro de fevereiro, a Presidente Rosa Weber vai soltar o verbo", disse Miro Teixeira edit

247 - O ex-ministro das Comunicações Miro Teixeira (PDT) sinalizou nesta quarta-feira (18), pelo Twitter, que a ministra do Supremo Tribunal Federal Rosa Weber cobrará rigor de autoridades na investigação sobre os bolsonaristas envolvidos nos atos terroristas em Brasília (DF), no último dia 8, quando apoiadores de Jair Bolsonaro (PL) invadiram o Supremo Tribunal Federal, o Planalto e o Congresso.

"Supremo vai Falar. - Na abertura do ano judiciário, em primeiro de fevereiro, a Presidente Rosa Weber vai soltar o verbo. A sinalização será de rigor e rapidez na aplicação das mais duras leis aos predadores do dia 8. O mesmo que todo mundo quer contra crimes diários nas cidades", escreveu Teixeira, que foi ministro das Comunicações durante um ano (2003,2004), no governo Lula.

A Justiça Federal determinou o bloqueio de bens de 52 pessoas e sete empresas suspeitas de financiar os atos golpistas. O ministro do Supremo Alexandre de Moraes converteu a prisão em flagrante de 140 terroristas apoiadores de Bolsonaro.

