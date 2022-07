Rosa Weber envia à PGR notícia-crime contra Bolsonaro por incitação à violência

Apoie o 247

247 - A ministra do Supremo Tribunal Federal (STF) Rosa Weber enviou para a Procuradoria-Geral da República (PGR) a notícia-crime apresentada pela oposição contra Jair Bolsonaro (PL) por estimular a violência. A juíza afirmou que ouvirá primeiro a PGR antes de decidir sobre o processo.

A oposição apresentou a notícia-crime nesta semana e acusou Bolsonaro de estimular a violência antes e durante o seu governo. "As práticas deletérias, as condutas agressivas, os estímulos à intolerância contra adversários políticos, notadamente em relação aos partidos de esquerda, culminaram, no último sábado, com o covarde assassinato de um dirigente do Partido dos Trabalhadores, por um seguidor apaixonado da seita bolsonarista", disse a oposição.

