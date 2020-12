Rosa Weber vota contra reeleição de presidentes da Câmara e do Senado

Ministra do STF votou neste sábado (5) acompanhando os colegas Marco Aurélio Mello e Cármen Lúcia contra a reeleição dos presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Davi Alcolumbre. Placar está quatro votos a favor da reeleição e três contra, além de um voto intermediário edit

247 - A ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, votou neste sábado (5) contra a reeleição dos presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Davi Alcolumbre. Dos onze ministros, oito já votaram.

Dos 11 ministros, oito já votaram. O placar está quatro votos a favor da reeleição e três contra. Rosa Weber acompanhou a divergência, junto com Marco Aurélio Mello e Cármen Lúcia. Há ainda um voto intermediário, permitindo a reeleição apenas do presidente do Senado, de Kássio Nunes Marques.

Com o entendimento a favor da possibilidade de reeleição de Maia e Alcolumbre estão o ministro Gilmar Mendes, relator, que foi acompanhado por Dias Toffoli, Alexandre de Moraes e Ricardo Lewandowski.

O conhecimento liberta. Saiba mais