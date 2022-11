Rui Costa é cotado para o Ministério das Cidades, que deve ser recriado

No governo Bolsonaro, o Ministério das Cidades foi fundido com a pasta da Integração Nacional, formando o Ministério do Desenvolvimento Regional edit

247 - Nos dias que passou de férias na Bahia, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) formalizou, segundo o Valor Econômico, o convite ao governador do estado, Rui Costa (PT), para que componha seu ministério a partir de 2023.

O destino provável de Costa é o Ministério das Cidades, pasta que deverá ser recriada. No governo Jair Bolsonaro (PL), o Ministério das Cidades foi fundido com a pasta da Integração Nacional, formando o Ministério do Desenvolvimento Regional.

Depois de dois mandatos no governo da Bahia, Costa decidiu não concorrer a nenhum cargo eletivo. Seu nome é quase certo no primeiro escalão do governo Lula.

Interlocutores do presidente afirmam que Costa é visto por ele como "um exitoso tocador de obras", segundo o jornal. "Dois dos mais importantes contratos de PPP do país avançaram durante sua administração: o metrô de Salvador e a ponte Itaparica-Salvador".

