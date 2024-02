Rui Costa: governo busca alternativas para compensar o corte de R$ 5,6 bilhões em emendas

Apoie o 247

247 - O ministro da Casa Civil, Rui Costa, afirmou que membros do governo estão "dialogando" com o objetivo de encontrar "alternativas" sobre como recompor os R$ 5,6 bilhões cortados pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva das emendas de comissão (RP8), no ato de sanção da Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2024.

"Não tem um prazo (para solucionar). Nós estamos dialogando. Eu fui deputado federal e fui relator setorial da saúde. Naquela época qual era a prática? O parlamentar aumentava a estimativa de receitas e acrescentava uma ação dele, um hospital dele. Isso não tirava dinheiro, não prejudicava o Orçamento", disse, conforme relatos divulgados no jornal Valor Econômico.

"Só que hoje, por causa do arcabouço fiscal, você não pode fazer isso. Para acrescentar R$ 5 bilhões, você tem que tirar de algum lugar. De onde foi tirado? Do Vale-Gás, do Bolsa Família, das universidades. Ou seja, foi tirado de manutenção de lugares, universidades que não vão funcionar o ano inteiro se a gente mantiver isso. Em julho e agosto, tem universidade que vai parar de funcionar".

Na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), parlamentares aprovaram um dispositivo que reservava, no mínimo, 0,9% da Receita Corrente Líquida (RCL) de 2022 para as emendas de comissão, o que daria R$ 11 bilhões. O governo se comprometeu com esse valor.

