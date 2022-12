Rui Costa: 'plano A, B e C é aprovação da PEC da Transição'

O futuro ministro da Casa Civil destacou que o governo continuará negociando para deixar um volume bilionário de dinheiro fora do teto de gastos edit

247 - Futuro ministro-chefe da Casa Civil do governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Rui Costa (PT-BA) disse nesta segunda-feira (19) que é necessário aprovar PEC (Proposta de Emenda à Constituição) da Transição, mesmo após o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes permitir que o Bolsa Família seja uma despesa fora teto de gastos.

"A turma está negociando. O plano A, B e C é a aprovação da PEC", afirmou Costa. A declaração foi publicada pelo portal Uol.

De acordo com o futuro ministro, a decisão de Gilmar não fortalece o "plano B" de Lula, de liberar o espaço no orçamento sem depender do Congresso Nacional. "Não dá [força ao plano B], não, fortalece o plano A. É diálogo, não é medição de força. Vamos continuar dialogando", afirmou.

A PEC da Transição deixa pelo menos R$ 145 bilhões fora do teto de gastos.

