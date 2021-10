Sabatina de Mendonça não foi marcada por falta de consenso, diz Alcolumbre ao STF

Ex-ministro da AGU e da Justiça foi indicado pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido) no dia 13 de julho edit

Por Marcelo Montanini, Metrópoles - O presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), informou ao ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal (STF), que ainda não pautou a sabatina do ex-ministro da Advocacia-Geral da União (AGU) e da Justiça André Mendonça para o cargo de ministro da Corte porque não há “consenso” em torno da indicação.

“A separação de Poderes, afirmada pelo art. 2º do texto constitucional, não autoriza a que o Poder Judiciário decida ou determine que o Legislativo vote um determinado tema, por mais relevante que seja”, diz um trecho da manifestação elaborada pela Advocacia-Geral do Senado.

