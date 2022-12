Saiba o que você não pode levar para a festa da posse de Lula

Apoie o 247

Do Site Lula - Brasília já está cheia! Milhares de pessoas já chegaram à capital para celebrar a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e muito mais gente está a caminho para a maior festa popular da história. Em comum, todos trazem alegria, amor e esperança para a reconstrução da democracia e do Brasil. Saiba o que pode levar para a festa da posse do Lula

Serão 18 horas de celebração, com a participação do maior número de delegações internacionais da história – já estão confirmadas mais de 70 delegações, o que ultrapassa inclusive os Jogos Olímpicos do Rio em 2016.

Para a festa transcorrer em segurança, algumas normas precisam ser observadas. Saiba aqui tudo o que você não pode levar para a posse do Lula.

Apontador a Laser ou similares; Armas brancas ou qualquer objeto que possa causar ferimentos, mesmo que representem utensílios de trabalho ou cultural, a exemplo: tesouras, martelos, flechas, tacos, tacape, brocas, canivetes, etc; Armas de brinquedo, réplicas, simulacros e quaisquer itens que possuam aparência de arma de fogo; Barraca, tendas e similares de qualquer tamanho ou tipo não autorizados; Drogas ilícitas, conforme a legislação brasileira; Fogões e similares que utilizem gás e/ou eletricidade, desde que autorizados pelo CBMDF; Fogos de Artifício e artefatos explosivos; Mastros confeccionados com qualquer tipo de material para sustentar ou não bandeiras, cartazes, etc; Dispositivos de choque elétrico; Dispositivos sonoros como megafones e similares; Substâncias inflamáveis de qualquer tamanho ou tipo

Quer saber o que pode levar para a festa da posse do Lula? Copos de plástico para manter a hidratação – haverá caminhões pipa espalhados em toda a Esplanada -, toalhas do Lula, boné para se proteger do sol, capas de chuva e muito mais.

Confira os horários da posse do Lula e do Festival do Futuro

