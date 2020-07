Santos Cruz diz que Gilmar Mendes foi “infeliz na colocação” sobre militares na Saúde

O general Santos Cruz, ex-ministro-chefe da Secretaria de Governo, disse que considerou “infeliz” a declaração do ministro do STF, Gilmar Mendes, de que o Exército estaria se “associando a um genocídio” durante a pandemia de Covid-19 edit

247 - O general Santos Cruz afirmou que a declaração do ministro Gilmar Mendes, sobre a suposta conivência das Forças Armadas com o genocídio praticado pelo governo Bolsonaro, foi “infeliz”. Ele disse: “o ministro [Gilmar Mendes] foi infeliz na colocação e compete a ele desfazer esse mal-estar (...) É uma colocação que não contribui com instituições ou bem-estar das estruturas. Ele mesmo poderia auxiliar a desfazer isso daí.”

A reportagem do site DCM destaca que “apesar de condenar a afirmação do magistrado, Santos Cruz disse que as Forças Armadas não devem se vincular ao governo de forma institucional.”

O general da reserva ainda falou: “[O Exército] é uma instituição permanente. Pelo grande número de militares prestando serviço ao governo, pode haver confusão de que tenha um envolvimento institucional, mas não há (...) O Exército, a Marinha, Aeronáutica e o Ministério da Defesa são forças de Estado, auxiliam em políticas públicas, mas não em política partidária e no varejo da política”.

