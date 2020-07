Sara Geromini "Winter" antecipou operação da Polícia contra MBL: "hoje haverá mais 20 mandados de busca e apreensão"

Portal Forum - Com tornozeleira eletrônica depois que foi libertada no último dia 24 do presídio feminino do Distrito Federal, a líder bolsonarista Sara “Winter” Geromini antecipou às 2h23 desta sexta-feira a operação que resultou na prisão de dois membros do Movimento Brasil Livre (MBL), que trabalhou pela eleição de Jair Bolsonaro e agora é oposição ao governo.

“URGENTE: recebi uma ligação que diz ter fontes de que hoje às 6h haverá mais 20 mandados de busca e apreensão. Não consigo acreditar. Minha mãe está agora num ônibus trazendo meu filho pra mim!! Não acredito que passarei por isso de novo! O preço pago por lutar pelo Brasil”, tuitou durante a madrugada.

