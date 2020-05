Sara Winter ataca Alexandre de Moraes e implora para ser presa: "manda me prender, seu merda"

Da revista Fórum – A militante bolsonarista Sara Winter foi até a frente do prédio do Supremo Tribunal Federal (STF), na noite desta quarta-feira (27), para tecer mais ataques e fazer novas ameaças ao ministro Alexandre de Moraes, relator do inquérito sobre fake news na Corte.

“Ex-feminista”, Winter lidera um acampamento bolsonarista em Brasília que faz constantes ataques e ameaças aos ministros do STF. Ela é um dos alvos do inquérito da Corte sobre o esquema pró-Bolsonaro de divulgação de fake news e, após ser alvo da operação da Polícia Federal no âmbito do inquérito, chamou Alexandre de Moraes para “trocar soco” e disse que ele nunca mais terá paz.

No vídeo em que tece novos ataques, a bolsonarista destila uma série de ofensas contra o ministro o desafia a mandá-la para a prisão.

“Os verdadeiros democratas somos nós, nós que estamos lutando pela tripartição do poder. Isso aqui é tripartição? Se isso aqui for tripartição, pega essa tripartição e enfia no seu cu, Alexandre de Moraes. Seu filho da puta, arrombado do caralho. Seu merda. Manda me prender, seu merda. Covarde do caralho. Nem homem você é, vou te ensinar a virar homem. Nem isso você é. Sua mãe deve ter vergonha de você”, vociferou.

