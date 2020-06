Sara Winter usa livros de Alexandre de Moraes como suporte de sofá

Revista Fórum - A extremista bolsonarista Sara Geromini, que se autodenomina Sara Winter, utilizou livros do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, como suporte de sofá. A provocação aparece em fotos do noivado dela, realizado na noite do último domingo (28), e que foram publicadas nas redes sociais.

Moraes é relator de dois inquéritos em que Sara é investigada, o que apura a rede de fake news bolsonarista, incluindo ameaças aos ministros da Corte, e o sobre a organização de atos golpistas. Presa preventivamente no último dia 15, Sara deixou a penitenciária na semana passada, mas é obrigada a ficar em casa e é monitorada por tornozeleira eletrônica.

Ela ficou noiva de Giovane Rodrigues, em cerimônia com alguns amigos dentro da residência. Na foto que registra o beijo do casal e em outras que mostram uma sala da casa, é possível ver uma pilha de livros sustentando um dos lados do sofá.

E a Sara Winter que ficou noiva em plena prisão domiciliar e com tornozeleira eletrônica??? Tá melhor que muita gente essa bandida... pic.twitter.com/8tVrIE7cah — 𝘿𝙅 𝘾𝙖𝙣𝙘𝙚𝙡𝙖𝙙𝙤 🚩🚩 (@Ogabrielgg) June 29, 2020

Sara Winter usa livros de Alexandre de Moraes para escorar sofá https://t.co/ijh6DRC8ET via @esmaelmorais pic.twitter.com/qLrHI5c3KR — Blog do Esmael (@esmaelmorais) June 29, 2020

Leia mais na Fórum.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.