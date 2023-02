Sargento do Exército é suspeito de filmar partes íntimas de mulheres em supermercado; Polícia blinda sua identidade

O homem que aparece nas imagens é terceiro sargento do Exército, lotado no Regimento de Cavalaria de Guarda. edit

Apoie o 247

ICL

247 - Um sargento do Exército é suspeito de importunar sexualmente mulheres em um supermercado, no Distrito Federal. Enquanto estava no comércio, o homem, com um celular, filmou as partes íntimas de duas clientes que estavam de saia.

De acordo com o portal G1, o caso aconteceu no último sábado (25), na Vila São José, em Brazlândia, e foi registrado pelas câmeras de segurança do estabelecimento. O homem foi detido e liberado em seguida, após assinar um termo de comprometendo a comparecer à Justiça quando chamado.

De acordo com a Polícia Militar (PMDF), o homem que aparece nas imagens é terceiro sargento do Exército, lotado no Regimento de Cavalaria de Guarda. A polícia não divulgou a identidade dele.

O Exército não se manifestou sobre o caso até a última atualização desta reportagem.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.