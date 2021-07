Saúde dispensa tenente-coronel do Exército que participou de reunião sobre propina

247 - O tenente-coronel Marcelo Blanco foi dispensado do Departamento de Logística (DLOG) pelo Ministério da Saúde, segundo edição extra do Diário Oficial da União (DOU) nesta quarta-feira, 30. Blanco participou de uma reunião na qual foi solicitada propina de US$ 1 por dose de imunizante, segundo um representante de empresa que vendia a vacina AstraZeneca.

Luiz Paulo Dominguetti Pereira, representante da empresa Davati Medical Supply, denunciou à Folha de S. Paulo que integrantes do governo Jair Bolsonaro pediram propina quando ele ofereceu ao ministério 400 milhões de doses da vacina. O pedido surgiu do então diretor de Logística do Ministério da Saúde, Roberto Ferreira Dias, no dia 25 de fevereiro. Ele foi exonerado nesta terça-feira, 29, após publicação da reportagem.

Nesta quarta, Blanco foi convocado pela CPI para prestar depoimento.

