“Se acham que vão tumultuar estão enganados”, diz Sâmia sobre deputados bolsonarista que tentam participar da CPMI do 8/01

Segundo a deputada Sâmia Bonfim, parlamentares investigados por envolvimento com atos golpistas estão tentando se infiltrar na CPMI para fugir de punição: 'sem anistia' edit

Apoie o 247

ICL

247 - A deputada federal Sâmia Bomfim(Psol-SP) reagiu às investidas de parlamentares bolsonaristas para participar da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) sobre os atos golpistas do 8/01. Segundo a deputada, o objetivo dos parlamentares, muitos deles já investigados por outros crimes, é ‘tumultuar’ as investigações.

“Tem parlamentar bolsonarista, investigado pelo STF no inquérito sobre o golpismo, querendo ser membro da CPMI do 8 de janeiro. Se acham que vão tumultuar as investigações estão enganados. Terão que responder um a um pelos crimes que cometeram. Vamos pra cima, sem anistia!”

Tem parlamentar bolsonarista, investigado pelo STF no inquérito sobre o golpismo, querendo ser membro da CPMI do 8 de janeiro. Se acham que vão tumultuar as investigações estão enganados. Terão que responder um a um pelos crimes que cometeram. Vamos pra cima, sem anistia! — Sâmia Bomfim (@samiabomfim) April 24, 2023

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.