"Se condenada vou cumprir minha pena", diz Damares Alves

247 - A ministra Damares Alves disse, nas redes sociais, que irá respeitar a decisão da PGR caso esta a condene. Damares havia pedido a prisão de governadores e prefeitos em reunião ministerial de 22 de abril.

A ministra Carmen Lúcia, do STF (Supremo Tribunal Federal), enviou à PGR (Procuradoria-Geral da República) um pedido de parecer sobre o caso.

A reportagem do portal Uol destaca que “a notícia-crime aponta um possível delito com base na Lei de Segurança Nacional, quando Damares afirmou que pediria a prisão de governadores e prefeitos na reunião ministerial do dia 22 de abril.”

A matéria ainda informa que “para o autor da denúncia, o advogado Ricardo Bretanha Schmidt, a ministra "proferiu grave ameaça aos Poderes dos Estados, qual seja, efetuar pedidos de prisão de governadores e prefeitos, o que é de todo incabível".

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.