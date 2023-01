Se condenado, bolsonarista Anderson Torres pode pegar 91 anos de prisão

Apoie o 247

247 - Investigado pelos crimes de terrorismo, golpe de Estado e associação criminosa, o ex-ministro bolsonarista Anderson Torres pode ser condenado a 91 anos de prisão, informa a coluna do Guilherme Amado do portal Metrópoles.

Com base em documentos da Polícia Federal (PF) e Advocacia-Geral da União (AGU), o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), decretou a prisão de Torres na terça-feira (10) . O ex-ministro bolsonarista estava nos EUA e deve chegar ao Brasil nesta sexta (13) para ser preso pela PF.

No mesmo dia que a prisão foi determinada, o órgão cumpriu mandado de busca e apreensão na casa de Torres em Brasília e encontrou uma minuta de decreto golpista , que planejava a instauração de um estado de defesa no Tribunal Superior Eleitoral e a alteração do resultado das eleições, dando vitória a Jair Bolsonaro (PL).

Após deixar o Ministério da Justiça e Segurança Pública do goveno Bolsonaro, Torres atuou como secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, onde falhou na prevenção e contenção do movimento terrorista bolsonarista que invadiu a capital federal no domingo (8) e vandalizou as sedes dos Três Poderes, além do Palácio do Planalto e o Alvorada. Moraes avaliou que seu comportamento no DF foi "gravíssimo" e colocou em risco a vida do presidente Lula (PT), de congressistas e ministros do STF.

