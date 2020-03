Se houver, reação do Congresso e do STF deve ser conjunta e mais dura contra Bolsonaro

Segundo reportagem da Folha, nos bastidores, os presidentes da Câmara e do Senado, Maia e Alcolumbre, além do ministro Dias Toffoli, presidente do STF, manifestaram a aliados descontentamento e indignação com o gesto edit

247 - A nova convocação de Jair Bolsonaro aos atos de 15 de março, que defendem o fechamento do Congresso e do Supremo Tribunal Federal, gerou indignação nas cúpulas dessas instituições, segundo reportagem da Folha de S.Paulo.

A matéria diz que nos bastidores, os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), além do ministro Dias Toffoli, presidente do Supremo, manifestaram a aliados descontentamento e indignação com o gesto do presidente.

“Ao tomar conhecimento da fala de Bolsonaro, Alcolumbre conversou com Toffoli. Combinaram que, se houver uma manifestação, será conjunta, do Legislativo e do Judiciário, e mais dura que as anteriores. Alcolumbre demonstrou a interlocutores irritação e preocupação e considerou o episódio deste sábado uma ‘situação grave’”, informa ainda a Folha.