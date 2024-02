“Se vira nos 30', ironiza Moraes sobre multa aplicada a Zambelli em R$ 30 mil por fake news sobre Lula

Apoie o 247

247 - Durante o julgamento no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que resultou na multa de R$ 30 mil à deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) por disseminação de fake news sobre o ex-presidente Lula, o presidente da corte, Alexandre de Moraes, provocou polêmica ao fazer uma brincadeira com a expressão "se vira nos 30". A decisão, tomada por unanimidade, gerou divergências apenas quanto ao valor da multa.

Na sessão da última terça-feira (20), houve um debate sobre o montante da penalidade a ser aplicada: R$ 30 mil, como proposto pelo ministro Floriano de Azevedo Marques, ou R$ 15 mil, sugeridos por Kassio Nunes Marques.

"Se vira nos 30", comentou Moraes, de forma irônica, dirigindo-se a Ramos Tavares, após o ministro apoiar a proposta de Floriano de fixar a multa em R$ 30 mil, destaca a Carta Capital.

Segundo a ação movida pela campanha de Lula (PT) em 2022, Zambelli e outros dois homens - Darcio Bracarense e Inácio Florêncio Filho - teriam espalhado desinformação sobre o então candidato à Presidência, o que foi considerado propaganda irregular na internet. Em publicações nas redes sociais, o trio alegou que um QR code associado ao aplicativo E-Título contabilizaria votos a favor do presidente Lula.

